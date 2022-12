(VIDEO) Booker guía con 58 puntos la remontada de los Suns ante los Pelicans

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Devin Booker lideró el sábado con 58 puntos la remontada de su equipo, los Phoenix Suns, que recuperaron 24 puntos de desventaja y se impusieron por 118-114 a los New Orleans Pelicans.

El escolta de los Suns cerró el encuentro con 58 puntos, la tercera mejor anotación en su carrera tras los 70 que le hizo a Boston Celtics en 2017 y los 59 frente a Utah Jazz en 2019.

La magnífica actuación de Booker frustró las de Zion Williamson, que acabó con 30 puntos y nueve asistencias, y la de CJ McCollum, que aportó 27 puntos y ocho asistencias para los Pelicans.

Devin Booker dropped his second 50+ point game of the season tonight 🔥

— NBA (@NBA) December 18, 2022