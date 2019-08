(VIDEO) Bomberos sofocan incendio ocurrido en Torre Atiemar

View this post on Instagram

Miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional controlaron el incendio ocurrido esta mañana en la torre Atiemar, ubicada en la en el sector La Esperilla del Distrito Nacional. El mismo inició en el área del gimnasio ubicado en el primer nivel y su humo y calor se propagó hasta los pisos 18 y 19, según informó el jefe de dicho cuerpo, coronel José Luis Frómeta Herasme. #elnuevodiariord