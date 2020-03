(VIDEO) Bomberos rescatan joven intentó lanzarse de edificio en San Juan

View this post on Instagram

Miembros del Cuerpo de Bomberos de San Juan rescataron este jueves a un joven de 30 años, quien intentó quitarse la vida lanzándose de la azotea de un edificio ubicado en la Circunvalación Sur. Para el rescate del hombre, hasta el momento no identificado, los bomberos usaron el camión escalera de la institución. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord