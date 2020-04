(VIDEO) Bomberos continúan tratando de sofocar incendio en fábrica de plásticos en SDO

View this post on Instagram

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste continúan desde tempranas horas de este domingo intentando sofocar un incendio generado en una fábrica de plásticos, en Bayona, perteneciente al citado municipio. Hasta el momento se desconoce las causas del siniestro que, según las autoridades, afectó a tres naves de la fábrica cuyos propietarios son ciudadanos chinos, de acuerdo a residentes en la zona. #elnuevodiarord