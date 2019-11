(VIDEO) Bomberos aseguran incendio en fábrica de plásticos está controlado

View this post on Instagram

Incendio en la fábrica Termo Envases en Haina. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Haina y del Distrito Nacional trabajan la noche de este viernes para sofocar un incendio en la fábrica Termo Envases. El siniestro se reportó a los bomberos de Haina a las 7:00 de la noche. Según las autoridades no hay pérdidas humanas y aún se desconoce el origen del fuego. #elnuevodiariord