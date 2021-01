(VIDEO) Bolívar Valera dice que prefiere irse a YouTube antes que trabajar en una emisora con Santiago Matías

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador, empresario y diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, Bolívar Valera, manifestó que prefiere irse a YouTube antes que trabajar en una emisora con Santiago Matías.

La exposición de Valera surge luego de las declaraciones de Matías a un medio de comunicación nacional, en las que manifestó que “planea” tener el programa radial El Mañanero en la emisora Sonido Suave, de la cual tendrá a su cargo la administración y dirección una vez se terminen las negociones y el proceso de compra con la estación y el artista urbano boricua, Ozuna.

“Yo no te tiré para llevarme El Mañanero. Yo te llamé para felicitarte, para desearte éxitos porque a mí no me importa que tú brilles. Tu brillo no opaca el mío. Yo te mareé para no decirte que no y evitar una guerra porque el que te dice que no se convierte en tu enemigo”, reveló Bolívar, al tiempo que desmentía que llamó a Santiago para mudar su espacio radial a la nueva emisora.

Asimismo, afirmó el también productor urbano ha hecho propuestas a sus talentos para llevarlos al equipo de Alofoke Radio.

“He dejado pasar incluso que en tus redes acabes con mi proyecto, que es El Mañanero, porque no estoy en pelear contigo”, agregó.

Además, comentó que Alofoke le gusta “acabar” con el programa en las redes sociales, pero el Boli insiste que Alofoke Radio y El Mañanero no son competencias, puesto el primero está más enfocado en lo urbano y el segundo en el humor.

Esta no es la primera vez que ambas figuras de los medios sociales y de comunicación se enfrentan por diferencias entre sus trabajos, sin embargo, Valera manifestó que sus declaraciones pueden convertirse en motivo para que su amistad se termine de fracturar.