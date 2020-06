(VIDEO) Boletas electorales estarán listas para 15 de junio

View this post on Instagram

El director de elecciones de la Junta Central Electoral (@juntacentral), Mario Núñez, entregó este lunes el arte oficial para el inicio de la impresión de las boletas presideciales, diputados y senadores a las empresa encargadas en presencia de los partidos políticos, de cara a los comicios del 5 de julio. #Elnuevodiariord