(VIDEO) BMW crea una pintura para vehículos que cambia de color pulsando un botón

EL NUEVO DIARIO, ALEMANIA.- La empresa fabricante de vehículos y motocicletas de alta gama y lujos presentó este miércoles en el CES 2022 una pintura que cambia de color tan solo pulsando un botón.

De acuerdo a una publicación en la cuenta de Twitter de la empresa BMW IconicSounds Electric aportará nuevos y emotivos paisajes sonoros a la línea de modelos eléctricos de la marca. Estos paisajes sonoros son fruto de un proyecto de colaboración entre BMW Group, Renzo Vitale (BMW Group Creative Director Sound) y el compositor de bandas sonoras Hans Zimmer, ganador de un Óscar de la Academia y varios premios Grammy.

El CES 2022 es la mayor feria tecnológica del mundo y muchas marcas de coches no quieren faltar a ella en un momento en el que el vehículo está en plena transición a la electromovilidad y la digitalización.

Ready for the next step in innovation ⚡️ Join us as we unveil our future innovations around the CES 2022. #BMWCES #BMW #FromSoultoSoul #BornElectric https://t.co/tsUKqXf92g

