(VIDEO) Bloque Popular: RD viola la Constitución y se “inmiscuye” en los asuntos internos de Venezuela

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Bloque Popular Jesús Adón, conformado por 26 organizaciones de izquierda, protestó hoy en los alrededores del Palacio Nacional, afirmando que la República Dominica se está “inmiscuyendo” en los asuntos internos de Venezuela, ya que se ha sumado a una “campaña antivenezolana” patrocinada por el “imperialismo de Estados Unidos”.

Su vocera, Isabel Tejada, quien representa a Dominicanos/as Amigos/as de Nicaragua, criticó que el Gobierno dominicano asegure que el régimen de Nicolás Maduro no es democrático y que las últimas elecciones celebradas en Venezuela son ilegítimas.

Asimismo, llamó al Gobierno nacional a respetar la autodeterminación de los pueblos, y a dejar que sean los pueblos cubano y venezolano los que decidan lo que realmente quieren, sin la intromisión de poderes extraños.

Las organizaciones entregaron un documento de protesta en la sede del Gobierno, donde sostienen que la política exterior dominicana viola la propia Constitución, que establece el respeto a la soberanía de los pueblos.

“Es evidente que el Gobierno dominicano forma parte de un bloque regional golpista, encabezado por los Estados Unidos, que no solo afecta a Cuba y Venezuela, sino a todos los países de la región que no están de acuerdo con ser patio trasero de Estados Unidos; y por eso decimos que esa política no resulta beneficiosa a los intereses nacionales, sino de otros gobiernos y naciones”, se lee en el documento-protesta.

Los manifestantes convocaron la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, que tienen una larga tradición de lazos culturales e históricos.

El documento fue firmado por las siguientes organizaciones:

-Comisión Nacional de los Derechos Humanos – Manuel María Mercedes, presidente

-Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte – Juan Núñez, coordinador

-Corriente Sindical Juan Pablo Duarte – Ramón Nolasco, secretario general

-Movimiento de Mujeres Trabajadoras – Luz Eneida Mejía, presidenta

-Moviemiento de Trabajadores Independientes (MTI) – Rafael Bautista, coordinador

-Frente Estudiantil Flavio Suero (Feflas) – Stalin Martínez, presidente

-Frente Universitario de Renovación (FUR) – Efraín Javier, presidente

-Partido Comunista del Trabajo (PCT) – Manuel Salazar, secretario general

-Movimiento Patria Para Todos (MPT) – Fulgencio Severino, presidente

-Espacio Magisterial Narcizo González – Sixto Gabin Henríquez, presidente

-Articulación Nacional Campesina (ANC) – Hero Pérez, coordinador

-Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) – José -Pepe- Abreu, secretario general

-Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) – Juan Hubieres, presidente

-Coordinación de Mujeres Transportistas – Socorro Monegro, coordinadora

-Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba – Francisco Roberto Payano, presidente

-Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela – Joaquín Colón, coordinador

-Dominicanos/as Amigos/as de Nicaragua – Ligia Isabel Tejada, coordinadora.

-Fundación Francisco Alberto Caamañó Deñó – Vicenta Vélez, coordinadora

-Fidelio Despradel, dirigente de Alianza País y exdiputado

-Fuerza de la Revolución (FR) – Juan Gómez, secretario general

-Ligas Populares (LLPP) – Víctor Gernónimo, coordinador

-Fuerza Juvenil Dominicana (FJD)

-Izquieda Revolucionaria (IR) – Narciso Isa Conde, coordinador

-Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)-República Dominicana – Juana Ferrer, coordinadora

-ALBA Movimiento (Capítulo dominicano) – Pedro Franco, coordinador

-Asamblea de los Pueblos del Caribe (APC)-Capítulo dominicano.-