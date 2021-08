(VIDEO) Black Eyed Peas lanza el tema “Hit it” junto a Saweetie & Lele Pons

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La agrupación Black Eyed Peas, lanzó este viernes un nuevo sencillo y video musical de gran éxito titulado “Hit it!” con Saweetie y Lele Pons.

La pista junta la fuerza de una gran influencia multiplatino de hip-hop, Saweetie, y la estrella más candente de la música latina, Lele Pons, para una colaboración única en esta generación con los iconos de Los Ángeles.

La pista se balancea en una línea de bajos y un ritmo constante mientras que Black Eyed Peas intercambian versos únicos puntuados por sus compases característicos, ingeniosos y citables. Lele Pons aviva el tema con un cameo bilingüe y la mítica frase, “Baby, let ‘s go one more time,” antes de que Saweetie prácticamente solidifique los 80’s con sus propias rimas crudas.

Esta nueva pista se destaca por ser el primer tema del trío desde el éxito de 2020 “Girl Like me” con Shakira. El himno con certificación de oro ha generado más de 340 millones de streams y más de 463 millones de visitas en el video de YouTube.

Mientras tanto, el exitoso álbum de regreso del grupo, Translation, ha acumulado más de 5 mil millones de reproducciones totales hasta el momento.

Contiene tres éxitos #1, incluido el récord de doble platino “Ritmo” con J Balvin, “Mamacita” con Ozuna y J. Rey Soul y “Feel The Beat” con Maluma.

Hasta la fecha, Black Eyed Peas ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo y ha conseguido numerosos números uno. Su próximo capítulo comienza ahora.

