VÍDEO: Bill Russell rinde homenaje a Kobe Bryant

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Solo una persona en la faz de “La Tierra” podía logar que Bill Russell, leyenda de la NBA, dejara a un lado la intensa rivalidad existe entre sus Celtics y Los Ángeles Lakers. Y esa persona es Kobe Bryant.

Antes del enfrentamiento de este domingo entre las dos franquicias más laureadas de la historia de la liga, el once veces campeón apareció en el Staples Center enfundado con una camiseta de los Lakers. Un bonito gesto con el que quiso dedicar su particular homenaje a la figura de Bryant, tristemente fallecido en un accidente de helicóptero junto a su hija Gigi y otras siete personas.

Russell fue más allá y explicó la razón de su indumentaria a través de su perfil personal de Twitter. Una relación que iba más allá de la rivalidad entre ambas franquicias, pues Kobe consideraba a la leyenda de los Celtics como uno de sus mentores y una fuente de inspiración deportiva.

Por su parte, los jugadores de los Celtics se aseguraron de que Bill Russell no estuviera solo en su homenaje a Kobe. Todos los componentes del roster dirigido por Brad Stevens portaron muñequeras en las que se podían leer los dorsales ‘8’ y ’24’ del ex-jugador angelino

El Staples Center acogió el primer duelo entre Lakers y Celtics tras el fallecimiento de Kobe Bryant. Un vibrante partido con aroma a post-temporada que terminó decantándose a favor de los locales pese a la exhibición de Jayson Tatum. Qué mejor homenaje para la leyenda oro y púrpura que uno de los mejores encuentros que ha dado hasta el momento la regular season.

.@STAPLESCenter #Celtics vs Lakers I see everyone tweeting I am wearing @Lakers jersey. I would do anything to honor #KobeAndGianna I am always a @celtics We had a deeper connection 2+4 does = 6. We had much Love & respect for one another! @NBA #MambaForever #MambaMentality pic.twitter.com/BIAWFULJyi

— TheBillRussell (@RealBillRussell) February 23, 2020