VÍDEO: Big Papy celebra con los médicos de Boston

EL NUEVO DIARIO, BOSTON. En el último episodio de su programa en YouTube, el actor y director de cine John Karsinski solicitó la ayuda de la leyenda dominicana de los Medias Rojas, David Ortiz, para animar un poco a los empleados médicos del Centro Médico Beth Israel Deaconnes en Boston.

Por medio de un video, el cual fue colgado por la cuenta de Twitter de los Medias rojas, Ortiz expresó su admiración y anunció que los Patirrojos donarán cuatro boletos al hospital por un tiempo indefinido.

“Debo decirles, desde lo profundo de mi corazón, el amor y el respeto que les tengo por lo que están haciendo”, dijo Ortiz. “El dedicar sus vidas, su tiempo, es algo que pocos pueden hacer”.

