VÍDEO: Bellinger asegura que no se lesionó jugando golf

EL NUEVO DIARIO, FLORIDA.- El jardinero de los Los Angeles Dodgers, Cody Bellinger, declaró el miércoles estar al “100%” y dijo que volvió a practicar con el equipo.

El actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional aseguró que no sintió problemas con su espalda, según una publicación de ESPN.

Bellinger explicó que no se lastimó golpeando pelotas de golf en el evento anual sin fines de lucro del dominicano Albert Pujols, llevado a cabo el domingo en Arizona.

La MLB compartió recientemente un video de Bellinger y Mike Trout jugando golf.

Bellinger, indicó, que entiende la especulación “pero, que ese no fue el caso”.

Sin embargo, el estadounidense no jugó en el duelo de pretemporada del miércoles contra los San Francisco Giants.

Come for @Cody_Bellinger‘s rocket off of a golf club.

Stay for his reaction. pic.twitter.com/QhM4BPphzA

— Cut4 (@Cut4) March 2, 2020