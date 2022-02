(VIDEO) Bautista remonta ante Khachanov y buscará su décimo título ante Basilashvili

EL NUEVO DIARIO.- El español Roberto Bautista, segundo cabeza de serie, accedió a la final del torneo ATP 250 de Doha, en el que este sábado buscará ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, su décimo título, al ganar con remontada al ruso Karen Khachanov.

Roberto Bautista, de 33 años y 16 del mundo, batió a Khachanov por 2-6, 6-3 y 7-5 en dos horas y 24 minutos. El español y el georgiano repiten la final del año pasado en este mismo torneo sobre pista dura al aire libre.

El español cedió la primera manga tras perder su saque en dos ocasiones, pero igualó la contienda en la segunda con ‘break’ en el sexto juego.

An INSANE end to an incredible match 🤯@BautistaAgut moves past Khachanov 2-6 6-3 7-5 in a breathtaking semi-final clash to make the 2021 Doha final! pic.twitter.com/flWLHe5XG1

