(VIDEO) Bartolomé Pujals pide al ADN replantearse proyecto ciclovía por falta de apoyo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El activista social y asesor de la Presidencia de la República, Bartolomé Pujols, sostuvo este viernes que existe la necesidad de que la Alcaldía de Santo Domingo se replantee el proyecto de la ciclovía en función a la necesidad que hay de mover la ciudad a un modelo que gire en torno al transporte colectivo, resaltando que mientras no se concientice la ciudadanía en cuanto al tema, seguirán las expresiones de rechazo a dicho plan.

“Cuando tu metes de entrada el tema de la ciclovía en una ciudadanía que no está educada respecto al tema, evidentemente que va a generar un rechazo, porque tienen 20 o 25 años organizada su mente en torno a una ciudad que privilegia el vehículo privado por encima de cualquier otra forma de moverse en la ciudad”, explicó.

Pujols emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, luego de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Madonado Sánchez, director del periódico.

Dijo que el Distrito Nacional está organizado en función del vehículo privado, y consideró que las primeras acciones de la Alcaldía debieron estar dirigidas a concientizar a la población, sobre que se debe cambiar el modelo de ciudad por uno que gire en torno al transporte colectivo.

“Los Ayuntamientos destinan 4% de su presupuesto a Educación, y en el 2019 se gastaron RD $207 millones de pesos en el sector. Yo planteaba que el 50% de ese dinero se dedicara a una campaña para contribuir a cambiar la conciencia de la gente en cuanto al tema de la movilidad”, expuso.

Asimismo, manifestó que luego de realizar la campaña de concientización, la administración del Distrito Nacional debe asumir un rol activo en la colectivización del transporte con apoyo del Gobierno, porque según explicó, con el actual modelo que sigue solo empeorará la situación del tránsito.

“No hay solución en el vehículo privado, por más que tu ensanches avenidas, que generes nuevas calles, y eso está demostrado en todo el mundo, lo único que hará es empeorar, la única forma es yéndonos al transporte colectivo, digno, barato y accesible ”, expresó.

También, destacó que para llevar a cabo con éxito el proyecto de la ciclovía se debería involucrar a las empresas privadas para que creen bici parqueos en sus estacionamientos, y así puedan generar condiciones que promuevan este tipo de transporte.

“Incluso desde el punto de vista fiscal, promover que las bicicletas no paguen impuestos para que la gente no pueda comprarlas y la vea no como una moda, sino como un medio de transporte”, agregó.

Residuo sólidos

Tras ser preguntado sobre por qué considera que no se ha iniciado en la ciudad el reciclaje de residuos sólidos, Pujols sostuvo que ha sido un fracaso de todas las Alcaldías del país el no entender el reciclaje de residuos sólidos como una oportunidad.

“La basura es una fuente de riquezas y nosotros lo que planteamos en ese caso, por ejemplo, es la necesidad de crear una economía circular en torno a la basura”, manifestó.

También, dijo que existe un pequeño grupo que se benefician del modelo actual y tienen un negocio con la basura, y en tal sentido, señaló que el vertedero de Duquesa “está parado porque allí hay grandes intereses políticos y pseudo empresariales que han impedido que se pueda convertir esto en una planta de tratamiento”.

Sobre su cargo

Al referirse a su designación como asesor del Poder Ejecutivo, el funcionario resaltó que ha estado defendiendo causas sociales por más de 15 años y entendió que protestar es necesario, más “no suficiente porque los cambios se logran desde las instituciones”.

“Por eso lancé una candidatura a la Alcaldía nacional, porque creo en el servicio público, porque tengo una visión de la sociedad que quiero desde las instituciones lograr que se concretice y se convierta en políticas públicas”, mencionó.

Destacó además que en las pasadas elecciones cuando su partido El País que Queremos se unió con Alianza País, lo hicieron desde el entendido de que en República Dominicana debía ocurrir un cambio político.

“Entendí que si yo tengo unas ideas, que decidí dar ese paso al servicio público y se me brindó la oportunidad de un presidente que quiere hacer las cosas distintas, creo que sería entonces inadecuado que yo no aceptara”, agregó.

También, recordó que el PRM no ganó solo, sino que “ganó con una ciudadanía que se levantó en la Plaza de la Bandera, en Marcha verde, con el 4%, Loma Miranda y que en los últimos 12 años ha sido el principal sujeto político en este país.

“He estado en todas esas luchas, he dedicado por lo menos un tercio de mi vida, de 34 años que tengo, a la lucha social y a la lucha política, lo seguiré haciendo y ahora lo quiero hacer desde un espacio en donde mis ideas se puedan convertir en políticas públicas”, añadió.

