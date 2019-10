(VIDEO) Bartolo Colón dice aún no se retira del béisbol; probará suerte en México y Japón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano lanzador dominicano Bartolo Colón dio a conocer su interés de querer volver a lanzar en las Grandes Ligas ya que según dice no le ha dicho adiós a la pelota, añadiendo que se irá a México y Japón a probar suerte con algún equipo de esas ligas ante su deseo de continuar lanzando.

“Estoy trabajando siempre en mi pelota porque hasta que no le diga adiós a la pelota quien sabe si puedo seguir. Todavía no me he retirado”, dijo Colón.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de ver acción en la temporada invernal dominicana con el equipo de las Águilas Cibaeñas dijo lo siguiente:

“Primero tengo que ver, voy a chequear con unos equipos en México y Japón, entonces cuando regrese de allá, yo decido si juego o no, o si le digo adiós a la pelota”, sostuvo el lanzador de Altamira.

Sobre la publicación de su libro biográfico, Colón aseguró que será presentado en el mes de abril del año 2020, y que en una primera edición el mismo estará disponible en el idioma inglés.

