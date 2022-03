(VIDEO) Baladista dominicano se define como un hombre “freco y exitoso”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De la ciudad de Santiago y con un montón de anécdotas, “Joal”, es un cantautor dominicano que se describe ante el mundo como un hombre, inquieto, “freco” y exitoso, tras asegurar que el éxito es relativo, porque siempre va a depender del objetivo que persigan las personas.

“Creo que sí se puede vivir de la balada, porque yo siempre digo que el éxito es relativo, va a depender de lo que tú persigas, yo lo que persigo ser feliz y disfrutar lo que hago”, declaró.

El intérprete de “Entre yo y mi mismo” fue entrevistado por Manuel Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 26:56).

“Me considero un baladista porque ese fue el género con el que me crié, me crié en ese ambiente bohemio”, dijo al momento de comunicar, que aunque se ha destacado en este género, no se ha quedado estático en un ámbito específico de la música, tras considerar que si a algo se le puede poner melodía es posible cantarlo.

“Puedo hacer muchos tipos de música, he cantado merengue, estoy haciendo un disco llamado Cantando Historia en el que tengo merengue, bachata y salsa. Es que yo muy freco, yo siempre vivo inventando, me gusta mucho inventar y no puedo estar tranquilo”, explicó.

Asimismo, expuso que la música es una herencia de sus ancestros, ya que en su familia cantar era parte del diario vivir, por lo que de alguna forma u otra la música estaba escrita en su destino.

“Yo me crie en un ambiente musical y cantar era algo muy normal, en mi familia cantar era como jugar, era muy normal que llegaran amigos y se hiciera una tertulia y terminamos todos cantando, la primera persona que me puso a cantar fue mi abuela, ella me dormía en una mecedora cantándome”, narró.

De igual forma, dijo que debido a la naturaleza romántica de sus composiciones, las mismas han jugado un papel importante en la vida amorosa de muchos dominicanos, que al verlo le expresan su sentir y les cuentan las experiencias vividas a través de ellas.

“Tengo composiciones que pensé que no las conocía nadie, pero un día se me acercó alguien y me dijo, yo pelee con mi novia y quiero que cantes esta canción y ahí se reconciliaron, eso quiere decir que sí funcionan las canciones”, contó.

Relacionado