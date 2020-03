(VIDEO) Bailarina denuncia fue violada por agentes en aeropuerto de Puerto Rico; autoridades lo desmienten

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHILE.- Luego de que una instructora del baile denunciara en Chile que fue violada por agentes federales en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Puerto Rico, momentos en que se disponía entrar a la isla, el oficial de prensa de Asuntos Públicos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, viernes Jeffrey Quiñonez, desmintió que durante la intervención se haya producido alguna agresión sexual o alguna “mala conducta por parte de ninguno de nuestros oficiales”.

Según ha trascendido en medios de comunicación chilenos, Geraldine Rodríguez, conocida como Geri Hoops, publicó hace cinco días un vídeo en Instagram y en Youtube en el que denunció la violación.

La mujer explicó que fue detenida por los agentes de inmigración porque no tenía una visa de trabajo para ingresar a la Isla a dar unos cursos de “twerking”.

En tanto Quiñonez detalló que la bailarina entró a Puerto Rico el 18 de febrero a través de un viaje vía República Dominicana. Trascendió que allí había grabado un vídeo con el reguetonero boricua Ozuna.

El funcionario federal dijo que Rodríguez había solicitado una visa waiver, que le permitía estar en la Isla por 90 días sin necesidad de una visa regular. Sin embargo, no podía ser utilizada para dar clases de baile, como había anunciado que haría. Esta situación provocó la intervención federal.

Según denunció la mujer, durante la intervención “hubo un momento en que me oriné porque tenía mucho miedo. No paraba de llorar. Entonces, ellos me llevaron en una pieza, porque estaba histérica. Pasó un rato y llegaron dos tipos y me dijeron que me tenían que revisar nuevamente, (agentes) antidrogas. Yo les pregunté que por qué si ya me habían revisado antes, al principio. Así que ellos me dicen que me saque la ropa y que me ponga en la pared como cuando te van a revisar”.

Agregó que “uno me separó las piernas, pero no me estaba revisando. Y después ya me violaron”.

La mujer indicó que ha recibido ayuda psicológica por lo ocurrido. Prometió en otro vídeo de Instagram que se recuperará para volver a dar sus clases.

En la declaración oficial del Aduanas y Protección Fronteriza, Quiñones expuso que “una vez que este alegato fue traído a la atención de nuestros funcionarios de gestión, se realizó una investigación, que incluyó la revisión de todas las imágenes de la cámara durante su detención temporal en nuestro Centro de Detención. No encontramos mala conducta por parte de ninguno de nuestros oficiales para apoyar la acusación de la Sra. Hoop”.

“El 2 de marzo a través de las redes sociales, alegó que fue abusada sexualmente durante la misma detención antes mencionada. CBP toma estas acusaciones muy en serio: hemos remitido esta acusación a nuestra oficina de responsabilidad profesional”.

