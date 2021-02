(VIDEO) Bad Bunny reaparece en la WWE: Llega en su Bugatti y obtiene su primer triunfo como luchador

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El popular artista puertorriqueño Bad Bunny, volvió a aparecer la tarde del lunes en el evento Monday Night RAW de la WWE, luego presentación artística y su debut en el cuadrilátero durante la edición del Royal Rumble, donde llegó con su flamante Bugatti blanco y hasta obtuvo su primer triunfo como luchador.

En esta oportunidad, Benito Martínez, nombre de pila del artista, fue invitado a participar en el segmento Miz TV, cuyos entrevistadores eran The Miz y John Morrison, dos de los luchadores a quien derribó con una plancha tras lanzarse desde la tercera cuerda la noche anterior, que le indicaron al intérprete de “Yo perreo sola” disculparse por su accionar, cosa que el “Conejo Malo” hizo caso omiso.

Después de un intercambio de palabras, comenzó la lucha sobre el ring entre The Miz y Priest, todo mientras era presenciado por Bad Bunny desde el mesón de los comentaristas.

