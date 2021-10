(VIDEO) Bad Bunny escoge a RD para grabar su nuevo disco; dice encuentra la musa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exponente urbano Bad Bunny, dijo que escogió a República Dominicana para grabar su nuevo disco, ya que encuentra la verdadera musa para poder crear sus composiciones, una de ellas la que está trabajando, pero fue iniciada en Puerto Rico y será finalizada en el país.

“En RD ahora mismo esta mi musa, no es la primera vez que hago música aquí, por eso dije: quiero grabar un a parte en Puerto Rico y otra parte aquí”, sostuvo el conejo malo en una entrevista realizada por el equipo de Alofoke Radio.

El intérprete de “Oasis”, manifestó que desde siempre ha visto al país como un lugar de inspiración para sus creaciones, y por eso su afinidad con la media isla, que muchas veces viene de pasada para vacacionar, ya que lo siente como un paraíso y las vibras de alegría que los hacen sentir en sus aguas.

“RD me da alegría, me da momentos de fiesta, siempre he dicho que tengo un afinidad con este país. Es musa, desde el día uno siempre lo ha sido, porque uno ve el cariño de la gente y la energía se siente, se transmite y uno lo transmite para atrás”, enfatizó.

Agregó que se quiere enfocar en hacer un buen trabajo, ya que viene con un disco inyectado de mucha alegría y con el estilo que siempre ha caracterizado a Bad Bunny.

