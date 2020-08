VÍDEO: Azulejos rinden tributo a dominicanos Tony Fernández y Dámaso García

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El equipo Azulejos de Toronto rindió un homenaje póstumo a los exjugadores criollos Tony “Cabeza” Fernández y Dámaso García este martes, antes del partido inaugural, en la ciudad de Búfalo, Nueva York, ante los Marlins de Miami.

Todos los peloteros se colocaron en las líneas de cal y guardaron un minuto de silencio.

Fernández, nacido en San Pedro de Macorís en 1962, fue firmado por los Blue Jays y jugó con el club canadiense entre 1983 y 1990 para regresar luego entre 1998 y 1999. Falleció el 16 de febrero pasado a la edad de 57 años en Weson, Florida.

Forever in our hearts 💙

Before tonight’s game, we honoured the lives of Dámaso García and Tony Fernández. pic.twitter.com/bGn8z7P1cx

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 12, 2020