(VIDEO) Azarenka remonta a Zhu y regresa a los cuartos de final

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE.- La bielorrusa Victoria Azarenka, vigésima cuarta favorita, reaccionó al dominio de la china Lin Zhu y remontó el duelo de octavos de final del Abierto de Australia (4-6, 6-1 y 6-4), para regresar, siete años después, a los cuartos del primer Grand Slam de la temporada.

La jugadora de Minsk de 33 años, otrora número uno del mundo, tardó dos horas y 42 minutos en sacar adelante el compromiso ante una rival con la que no había jugado nunca antes.

Azarenka, dos veces campeona del Abierto de Australia, en el 2012 y 2013, buscará las semifinales con la estadounidense Jessica Pegula, tercera favorita, que venció a la checa Barbora Krejcikova por 7-5 y 6-2.

