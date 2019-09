(VIDEO) Avión donde viajaba Cheddy García aterriza de emergencia tras conato de incendio

View this post on Instagram

Un avión de la aerolínea Jetblue que había despegado del Aeropuerto Internacional Las Américas, con destino a Orlando, Florida, y donde iba la actriz y comediante Cheddy García (@cheddyg), tuvo que aterrizar de emergencia Nassau, Bahamas, tras presentar un conato de incendio. Según un video publicado en su cuenta de Instagram, no hubo nada humano que lamentar. #ElNuevoDiarioRD