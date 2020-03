(VIDEO) Autoridades trasladan a un lugar de aislamiento pacientes positivos al COVID-19 en la provincia Duarte

View this post on Instagram

El Ministerio de Salud Pública(@saludpublicard ) y el Ejército de la República Dominicana(@ejercitord ) trasladaron la noche de este jueves desde sus hogares a un lugar de aislamiento a personas que dieron positivo a la prueba COVID-19 en la provincia Duarte . Un total de 13 pacientes con coronavirus fueron llevados a centros de aislamiento habilitados por el gobierno. #elnuevodiariord