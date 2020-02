(VIDEO) Autoridades reiteran compromiso humanizar cárceles de RD durante reunión OEA

View this post on Instagram

OEA EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Danilo Medina (@danilomedina), encabezó este lunes el acto inaugural de la Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de las Américas y El Caribe, auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y con la presencia de su secretario general, Luis Almagro. El evento será realizado los días 3 y 4 de febrero, con el fin de intercambiar información y experiencias, además de fomentar la cooperación entorno al temas penitenciarios. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord