(VIDEO) Autoridades lanzan campaña sobre importancia de la atención a salud mental

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el objetivo de crear conciencia sobre las señales de que se ve afectada la salud mental de la ciudadanía, el Ministerio de Salud Pública (@slaudpublicard), lanzó este miércoles una campaña de sensibilización en temas de salud mental. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do