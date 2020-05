(VIDEO) Autoridades descartan mujer asesinada en SFM fuera víctima de asalto

View this post on Instagram

El general de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Roberto Then, descartó este martes que se tratara de un asalto el hecho donde una mujer resultó muerta de un balazo en la cabeza cuando se trasladaba a su trabajo. La víctima fue identificada como Sifora Yohanka Rosario Then (Sury), de 42 años murió de forma inmediata tras recibir un disparo en la cabeza, momentos en que se desplazaba en una pasola por la carretera San Francisco -Santo Domingo, en la referida comunidad. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord