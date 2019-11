(VIDEO) Autoridades conmemoran en Cotuí el 211 aniversario de la Batalla de Palo Hincado

View this post on Instagram

de Palo Hincado en Cotuí EL NUEVO DIARIO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- Las autoridades civiles de esta provincia y miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones, conmemoraron aquí este jueves el 211 aniversario de la Batalla de Palo Hincado. En el acto también se le rindió tributo a Juan Sánchez Ramírez quien fue proclamado como jefe de la Reconquista y héroe de la batalla de Palo Hincado, acontecida en el 1908, con la que se le puso fin al control francés en la isla de La Hispaniola y marcó el inicio del período conocido como «España boba». La actividad dio inicio en el parque Juan Sánchez Ramírez, con el izamiento de la Bandera Tricolor y las notas del Himno nacional. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do