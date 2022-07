(VIDEO) Aumento del punto G: La llave para potenciar el orgasmo femenino

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El orgasmo juega un papel protagónico durante el acto sexual; sin embargo, es común que algunas mujeres no hayan alcanzado el clímax a lo largo de toda su vida.

De acuerdo con la ginecóloga Amelia Ledesma la incontinencia orgásmica puede ser provocada por diferentes elementos, destacando entre ellos factores psicológicos, de autoestima y hormonales, los que aseguró pueden ser tratados.

Por eso, si no has experimentado un orgasmo no significa que no sea posible que lo tengas, debido a que con los procedimientos que están incluidos dentro de la estética vaginal, en la actualidad la falta de orgasmos es un problema que se puede resolver.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ledesma subrayó la existencia de una técnica llamada aumento del punto G, que tiene como único objetivo mejora el placer femenino.

(Ver).

No obstante, aseguró que este debe ir acompañado de otras evaluaciones que ayuden a determinar si el paciente tiene otros problemas.

“Porque si tiene problemas psicológico, de autoestima o un problema hormonal usted le pude hacer el aumento del punto G y va a seguir con el mismo problema, porque le problema no era el punto G”, expresó.

Durante la entrevista la ginecóloga sostuvo que muchos procedimientos de estética vaginal son realizados por temas de autoestima, disconformidad sexual e incomodidad en el desarrollo de su vida cotidiana.

“La estética es arte, porque desde el punto de vista de lo natural busca la similitud con el arte, cuando aplicamos esto a la ginecología estética, tratamos de buscar belleza de nuestros genitales externos e internos y obviamente corregir ciertas cosas que están mal o que nos hacen sentir incomodos”, emitió.

Narró que en muchos casos “adolescentes con 18 años con una hipertrofia de ninfas y buscan una labio plastia a pesar de que no han iniciado su vida sexual pero sí este tema le está interfiriendo con el desarrollo de una buena autoestima y son procedimientos que corrigen toda la anormalidad y busca la estética genital”.

Asimismo, explicó que cada vez que una fémina se embaraza, sube o baja de peso y hasta entrar en la menopausia, pueden ser elementos que infieran de manera negativa en su vagina, porque es un musculo dependiente del estrógeno y en estos procesos naturales el cuerpo disminuye su producción.

“Lo importante es que después de cada uno de esos puntos en nuestras vidas, usted busque un médico certificado en uro ginecología, cirugía de piso pélvico o en esas terapias laser e inicie rehabilitación de piso pélvico laser, sin cirugía, sin dolor y sin hospitalización y pueda recobrar todos esos músculos de la vagina”, externó.

Relacionado