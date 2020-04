View this post on Instagram

El Ministerio de Salud Pública (@saludpublicard), informó este miércoles que el número de fallecimientos por COVID-19 en el país se incrementó a 57, mientras que la cantidad de casos confirmados aumentó a 1,284. Al leer el boletín número 13, el titular del Ministerio, Rafael Sánchez Cárdenas, sostuvo que de los casos confirmados 175 son nuevos, 147 se encuentran en aislamiento hospitalario, 1071 en aislamiento domiciliario o en albergues.