(VIDEO) Aumentan a 402 fallecidos y 10,900 contagiados por coronavirus en el país

Los contagiados por coronavirus en la República Dominicana aumentaron a 10,900, con 266 casos nuevos, mientras que los muertos totalizan 402, tras 9 defunciones adicionales, de acuerdo con datos divulgados este martes por el Ministerio de Salud Pública (@saludpublicard). Los recuperados de la enfermedad suman 3,221, mientras que 5,440 infectados están en aislamiento domiciliario, detalló en rueda de prensa virtual el titular de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, al dar lectura al boletín número 54 que se emite sobre el virus en la República Dominicana. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD