(VIDEO) Aumentan a 354 los fallecidos por coronavirus; 8,480 casos confirmados

El Ministerio de Salud Pública (@saludpublicard), informó este martes que el número de contagios por coronavirus en el país aumentó a 8,480, mientras que los fallecidos por la enfermedad pasaron de 346 a 354. El boletín número 47, leído por el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, señala que en 24 horas se han registrado 245 casos y ocho fallecidos, para una tasa de letalidad de 4.17%. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD