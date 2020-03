(VIDEO) Aumentan a 34 los infectados por COVID-19 en RD; dos han fallecido

View this post on Instagram

Aumentan a 34 infectados por COVID-19 en RD El ministro de Salud(@saludpublicard ), Rafael Sánchez Cárdenas, durante una rueda de prensa confirmó este miércoles que los infectados en el país con el virus COVID-19 aumentó a 34. Sánchez Cárdenas aseguró que 13 nuevos casos dieron positivos a la prueba de coronavirus, señalando que 12 son importados, con excepción de una persona residente en San Francisco de Macorís que fue por contagio. #elnuevodiariord