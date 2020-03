(VIDEO) Aumentan a 1,109 casos confirmados y 51 fallecidos por COVID-19 en RD

View this post on Instagram

El ministro de Salud Pública (@saludpublicard), Rafael Sánchez Cárdenas, informó este martes que el número de casos confirmados de COVID-19 en el país aumentaron a 1,109, mientras que la cantidad de fallecidos se incrementó a 51. En rueda de prensa virtual, al leer el boletín número 12, confirmó de los 208 nuevos diagnosticados, al igual que nueve fallecimientos. De los contagiados, 127 se encuentran en aislamiento hospitalario y 926 en aislamiento domiciliario, agregó el titular de Salud, y precisó que 5 personas han recibido el alta médica tras superar la enfermedad, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #elnuevodiariord #Covid19