(VIDEO): Atracan estación de combustibles a plena luz del día en Santiago

SANTIAGO.- Dos hombres atracaron a punta de pistola una estación de combustible ubicada en Cienfuegos, Santiago, logrando sustraer la suma de 68 mil pesos. Según narró uno de los empleados del establecimiento al comunicador Roberto Reyes el hecho ocurrió pasada las 12:00 del mediodía de ayer. Como se observa en el video, los dos antisociales se presentaron al establecimiento en una motocicleta y sin perder tiempo el que fungía de pasajero sacó el arma y obligó a dos bomberos a que le dieran el dinero que tenían, procediendo de inmediato a marcharse del lugar. @policiard Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do