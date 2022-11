(VIDEO) Atleta paralímpica Alejandra Aybar dice no cambiaría nada de su vida; “Dios no hace disparates”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de haber nacido con osteogénesis imperfecta, un trastorno genético en que los huesos se fracturan con facilidad, la campeona paralímpica Alejandra Aybar manifestó que esa condición especial no le ha dejado marcas a nivel emocional, y por el contrario, dijo que la discapacidad es lo que le ha permitido ser la persona que es hoy, porque “Dios no hace disparates”.

“Si tú me preguntas si yo cambiaría algo yo te diría que no cambiaría nada en absoluto y eso incluye los momentos malos porque de los momentos malos yo he aprendido, he crecido y he salido adelante”, expresó.

Confesó que algo que sí ha marcado su vida es la frase “pon de tu parte mi hija” que tanto le decía su mamá cuando era una niña, en los momentos en que no se quería parar por el dolor que le producía caminar después de haber sufrido una fractura.

Alejandra fue entrevistada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transfórmate”, transmitido por la plataforma digital el Nuevo Diario TV.

La también ingeniera industrial reveló que en esos años lo que más difícil le resultaba era pararse después de haberse fracturado un hueso porque ya conocía el dolor que le provocaba volver a caminar.

“Yo le decía ay no mami, no me quiero caer otra vez, y estoy muy agradecida de que mami me lo dijera muchísimo y me lo dice todavía, yo le he tomado mucho la palabra y pongo más de la cuenta de mi parte, pero sí, yo estoy muy agradecida de que mami me lo dijera tantas veces porque me ha dado el valor”, manifestó.

Explicó que su madre no se dio cuenta inmediatamente de que había nacido con este trastorno porque su primera fractura ocurrió a los cuatro años de edad, y a partir de ahí fueron múltiples las rupturas, e incluso, una de ellas la dejó sin caminar por una temporada.

Por ese motivo Alejandra contó que no pudo empezar la escuela a la edad que los niños regularmente lo hacen, porque tuvo que esperar que una fractura que se consolidó como una deformación se corrigiera a través de varias cirugías.

“Cuando yo tenía 6 o 7 años es cuando yo empiezo a ser alfabetizada en la casa y posteriormente entro a la escuela, y yo recuerdo que cuando entré mi mamá llegaba conmigo y me sentaba en esa sillita aparte de todos los demás porque los niños corriendo me podían lastimar, yo no salía a recreo y era la última o la primera en salir”, expuso.

A pesar de padecer este trastorno genético, Alejandra no se ha detenido y ha sido ganadora de varias medallas, entre ellas la plata en los juegos Panamericanos de Lima, Perú en el año 2019.

Explicó que no tiene ningún problema al nadar, y cuando va al gimnasio intenta trabajar con el peso de su propio cuerpo y realiza movimientos que no vayan a impactar sus piernas, donde normalmente ocurren más fracturas.

“Yo soy muy cuidadosa con eso, siempre tengo un poco de miedo, pero intento hacer lo mejor que puedo, las cosas pausadas, con una buena técnica que es muy importante, y perseverancia”, manifestó la oradora motivacional.

