(VIDEO) ¡Atención! Al denunciar que le mataron una chiva, hombre advierte si se atrinchera hará una limpieza

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A menos de dos semanas de que un hombre se atrincherara en La Romana y ultimara a tres hombres entre ellos un policía y luego terminara abatido por agentes de la entidad del orden, otro grabó un video advirtiendo que si se atrinchera hará “una limpieza general”, esto al denunciar que le mataron la mejor chiva que tenía.

Se trata de Alvin Abreu, quien criticó que la delincuencia es un tema que no se va a acabar y aseguró tener “una orejita” de quién le mató su chiva.

“No podemos con los delincuentes realmente, pero eso es un tema que no se va a acabar nunca. Miren cómo me mataron una chivita, la mejor de las chivas que yo tenía, miren lo que me dejaron, el mondongo, la cabeza y la soga. Como dicen los viejos todo hay que verlo desde el punto de vista positivo, ya yo con eso voy a hacer una cenita con yuca y la soga sirve para yo amarrar un caballito que tengo ahí”, dijo Abreu.

“Estoy haciendo este video para que vean en qué situación estoy, un hombre como yo, el que me conoce sabe que soy un hombre trabajador, lo único que yo hago es trabajar mucho, hasta más de la cuenta, entonces si yo tengo algo no quiero que le pongan las manos, igual que cualquier persona, nadie quiere que le roben, pero hay dos o tres que quieren hacer su vida y quieren tener lo de ellos fácil, robándole al que vive sacrificándose para tener algo”, agregó.

“Este videito lo voy a dejar ahí para que lo vean y lo tengan ahí pendiente para que lo compartan, el día que yo me atrinchere en una esquina y haga una limpieza, porque a todo el mundo no se le roba, no todos los hombres tienen la misma sangre, no a todos se le roba, esos son cosas que no se le hacen a una gente. Cuando yo me atrinchere yo voy a hacer una limpieza en general, porque ya tengo una orejita de quién me la robó”, advirtió Abreu.

