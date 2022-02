(VIDEO) Astróloga asegura mujeres son más curiosas que hombres en consultas espirituales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coach astrológica Kala López, sostuvo que dentro del mundo de la astrología, como consejera, recibe la misma cantidad de visitas tanto de hombres como de mujeres, sin embargo, agregó que las féminas son más curiosas al momento de ir a una consulta espiritual.

“Las mujeres van en búsqueda de más curiosidades, el hombre es más concreto, en mi caso tengo clientes de muchísimos años tanto hombres como mujeres, pero las mujeres pueden ser andariegas en el sentido de que no se mantienen estables y van de brujo en brujo, los hombres dicen, esto me funciona me quedo aquí, pero las mujeres no”, explicó.

López realizó estas declaraciones en una entrevista efectuada por Manuel Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 06:26).

Aclaró que la astrología es una ciencia que va evolucionando, porque los astros cambian y van hablando a través de las cartas día a día de las cosas que le pasan a las personas, además de indicar la diferentes formas en que éstos pueden aprovechar los recursos que los rodean.

“En el mundo hay mucho desconocimiento sobre la materia, estas son técnicas de adivinación, son técnicas milenarias, que además grandes filósofos como Aristóteles eran astrólogos y se regían por las estrellas, para ver cómo influenciaron en la dinámica de la vida”, indicó.

Manifestó que “en la naturaleza está la fuente energética más importante que tenemos, yo por ejemplo, preparo mis medicamentos energéticos, pero la gente tiene una creencia cuadrada”.

De igual forma, explicó que tiene más de 25 años de trabajo con estas herramientas, y enfatizó que como coach tiene la oportunidad de apoyar a las persona en la parte mental, brindando soporte espiritual que le permita equilibrar sus pensamientos.

“Siempre la onda de las preguntas va por ámbito laboral, la salud y el amor. Yo soy muy agradecida con las herramientas que ha dado me ha dado la vida, yo he podido tener acceso a mucha gente y ayudado a que muchas personas sanen”, concluyó.

