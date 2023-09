(VIDEO) Astacio aclara porqué abandonó debate con otros precandidatos alcaldía de SDE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a alcalde del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el municipio Santo Domingo Este, Dío Astacio, aclaró este miércoles que se retiró del debate pautado con los precandidatos José Santana (Bertico) y Manuel Jiménez, debido a que el conversatorio estaba previsto para las 6:30 pm y los organizadores llegaron las 8:00 pm, cuando él tenía otra reunión con el diputado Carlos de Jesús a la 8:30 pm, a la cual debía asistir.

“Resultó que quienes organizaban el debate llegaron a las 8:00 de la noche y yo tenía 350 personas esperándome y le advertí, desde que llegué debo de retirarme a las 8:00, llegué a las 6:30”, manifestó.

Durante una entrevista telefónica al programa “El Sol de la Mañana”, Astacio explicó que cuando estaba en el conversatorio recibió una llamada del legislador De Jesús, quien supuestamente le dijo que se iba de la reunión pautada por considerar “una falta de respeto” que lo dejaran esperando.

“Entonces, le advertí (a los organizadores del debate), me hicieron la pregunta. No era un debate, era un conversatorio, me hicieron la pregunta, contesté y le pedí el permiso a la sala y le advertí y le dije lo que estaba pasando”, agregó.

En ese orden, argumentó que le dijo a Bertico y a Jiménez que por favor lo dejaran recitarse y que continuarán con la actividad, ya que, según reiteró, no era un debate, sino un conversatorio o una tertulia de candidatos.

“Y lamentablemente, el amigo Manuel Jiménez, en lugar de aceptar mis disculpas, se paró y se fue, fue él que desbarató el debate, no fuimos nosotros, yo le pedí el permiso”, enfatizó.

De igual forma, retó a un debate al alcalde de Santo Domingo Este, el cual pueden llevarlo a cabo en el citado programa radial.

“Si Manuel Jiménez quiere un debate, en El Sol de la Mañana está casado, cuando usted quiera y con el tiempo que ustedes quieran”, enfatizó.

Finalmente, el político pidió disculpas a la juventud por la interpretación que se le dio al hecho, sin especificar el nombre de los organizadores ni del precandidato que también llegó tarde.