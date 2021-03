(VIDEO) Aspirante a Pro Consumidor propone implementación de precios cuidados para frenar el alto costo de la vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sandino Bisonó, aspirante a presidir Pro Consumidor, expresó que para frenar el alto costo de la vida propone la implementación de los precios cuidados y la publicación trimestral del costo de la canasta básica a través de portales digitales y en todos los establecimientos de expendios del país como supermercados, colmados, bodegas y demás.

“Cuando hay una situación de comercio regulado en todas sus partes, todo el mundo va a ganar, pero tú no me puedes ganar en demasía, en desmedro del bolsillo de los consumidores, porque tú le estás quitando la comida de la boca”, afirmó.

Bisonó emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores José Alcántara, Sheila Brito, Roberto Santana y Francisco Alcántara, en el programa El Nuevo Diario en Sábado, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 3:30).

Bisonó sostuvo que existen muchos monopolios dentro del comercio dominicano, y además, dijo que hay varios aspectos del sector que no están regulados en la ley, por lo que propone una modificación a la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (358-05).

“Por ejemplo, el comercio electrónico tú pides algo por delivery y cuando ya has pagado te entregan otra cosa diferente o no te entregan, y no tienes a dónde ir. Ahora, hay muchos problemas con eso y no está regulado en la ley”, expresó el aspirante a dirigir Pro Consumidor.

Además, expresó que pretende tecnificar Pro Consumidor y atraer recursos para hacerla una institución viable, moderna y con tecnología, porque dijo que actualmente es una de las instituciones que recibe menor presupuesto en el Estado y “no le da prácticamente ni para pagar la nómina de los empleados”.

Asimismo, indicó que pretende llevar a cabo la creación de un laboratorio para que los consumidores puedan analizar los contenidos de productos que adquieren en distintos comercios, y que muchas veces no están debidamente identificados.

“Aquí hay muchos productos que nadie sabe qué son, porque aquí hay muchos supermercados que están llenos de productos sin registro sanitario”, aseguró.

También dijo que una de sus propuestas es que se haga un laboratorio de pruebas comparativas, para así evitar la entrada al país de aparatos electrónicos con obsolescencia programada o que hayan sido manipulados y se quieran vender como artefactos nuevos.

“Ahora mismo hay una lucha contra la obsolescencia programada, para que el consumidor pueda sacar mayor utilidad del equipo tecnológico que ha adquirido”, agregó.

“Los vehículos vienen, fundamentalmente los utilities, de dos años a siete años y no más, y por eso tenemos nuestras calles llenas de vehículos obsoletos que trajimos de Corea”, explicó.