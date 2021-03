(VIDEO) Aspirante a presidir Codopsi denuncia actos irregulares en contra de reglamentaciones del gremio   

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo Hanoi Vargas junto a la plancha que encabeza denominada “Avance Integral y Ético” denunciaron que el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), Amaury Ramírez, ha permitido que se vicie el procedimiento y los estatutos para el proceso de escogencia de los miembros del gremio, razón por la cual piden que se rehaga el escrutinio nueva vez mediante los mecanismos institucionales provistos en los estatutos.

“Nosotros lo que queremos es iniciar un proceso donde se aboque a los estatutos y se haga de una forma como lo demanda la institución, hicieron una asamblea nacional que no dio paso a la libre participación de los colegiados activos y membresía actualizada”, declaró Vargas.

Vargas emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu y Eduard Ramírez, en el programa Enfrentados, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 53:50).

En ese sentido, el actual aspirante a la presidencia del Codopsi denunció que el gremio de psicólogos se encuentra bajo una situación irregular, debido a que presidente Amaury Ramírez, ha permitido actos que van en contra de las reglamentaciones del gremio.

Indicó que Ramírez permitió la celebración de una asamblea general que no dio paso a la libre participación de los miembros activos, y además permitió que se formara una comisión electoral sin cumplir con la reglamentación establecida del 50+1, pero tampoco cumplió con una segunda convocatoria diez días después, donde se debía reunir al 25% de la asamblea como establecen los estatutos del Codopsi.

“Cómo es que usted va a querer institucionalizar y hacer una asamblea con 80 gente, ¡con 70 gente!, es que eso no representa, eso no implica participación del colectivo, eso no implica que se tome en cuenta esa membresía, entonces, contra eso es que nosotros vamos también”, aseguró.

En ese orden, señaló que esas irregularidades no garantizan la democracia ni la pulcritud de los resultados de las elecciones, por lo que él y los demás miembros que conforman su plancha piden que el gremio se aboque a realizar un proceso eleccionario mediante los mecanismos institucionales, el cual debe estar provisto por los estatutos y poder así “romper con el hecho de estar institucionalizando lo anormal”.