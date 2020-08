(VIDEO) Así funciona el Interceptor 004 para recuperación de los ríos Ozama e Isabela

View this post on Instagram

Ozama e Isabela / Tras siete meses de espera, la empresa The Ocean Cleanup colgó en sus redes sociales un video en donde se muestra la apertura de las operaciones del Interceptor 004, la embarcación que se encargará de recolectar y eliminar los desechos plásticos de los ríos Ozama e Isabela para que no lleguen al mar. #elnuevodiariord