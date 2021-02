(VIDEO) Así es Framing, el documental que detalla la caída de la “Princesa del Pop”, Britney Spears

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- “¿Qué ha perdido Britney Spears?” es la cuestionante de una de las escenas de Framing, el documental producido por The New York Times que detalla el ascenso y la caída de la Princesa del Pop, Britney Spears, y la controversia que rodea la tutela que ejerce su padre sobre la ella.

A esta pregunta que espeta el presentador a dos concursantes que se enfrentan en un popular concurso de televisión en Estados Unidos, ambas responden “el pelo” y “la cordura” desatando las risas del público, y sorpresivamente ganan.

El documental, estrenado en la plataforma de streaming Hulu y que repasa las críticas que han acompañado a la cantante desde que irrumpió en la industria de la música en 1998 con “Baby one more time”, no solo aborda el misterio de la tutela legal ejercida por su progenitor, Jamie Spears, que generó todo un movimiento popular, Free Britney, y que la propia cantante ha combatido, sino también una dura adolescencia bajo el ojo público.

Durante el especial de una hora, el documental revela que el padre de Britney, ha estado a cargo de su carrera financieramente desde 2008, y que, durante esa asociación de 13 años, Britney tuvo que pedirle permiso a su padre para hacer cualquier cosa con respecto a su carrera como cantante.

El documental también toca el movimiento #FreeBritney, que fue organizado por sus fans para tener más control sobre su vida profesional.

Framing Britney recorre un gran cantidad de material de archivo de la cantante: cuando llegó a la mayoría de edad justo antes de Internet, fue una estrella muy documentada desde el principio, desde su infancia en la pequeña ciudad de Kentwood, Louisiana, hasta los aspectos más destacados de su carrera: retoques en el estudio , el gran éxito de… Baby One More Time y Ups I Did It Again, fascinación masiva por su relación con el chico de la banda de NSync Justin Timberlake, matrimonio con el bailarín Kevin Federline, fascinación masiva por su aptitud como madre, y luego su colapso.

“El documental se suma a la conversación crítica que estamos teniendo sobre mujeres, representación y trauma”, escribió la crítica Patricia Grisafi, de la cadena NBC. FANATICOS Y CELEBRIDADES SE SUMAN A #WeAreSorryBritney Ante el crudo escrutinio del audiovisual, los fanáticos de la cantante y celebridades se han sumado a la conversación utilizando la etiqueta #WeAreSorryBritney, una grito de apoyo y de disculpas por todos los años en los que “no la apoyaron”, mientras ella vivía estos duros momentos en su vida personal, teniendo además que lidiar con la constante crítica de la prensa. #freebritney

Thank you @nytimes you did what you could. 🎀💔#wearesorrybritney pic.twitter.com/F8TZnXyyAa — Courtney Love Cobain (@Courtney) February 8, 2021 “Gracias The New York Times por hacer lo que pudieron”, escribió Courtney Live Cobain en su cuenta de Twitter. #WeAreSorryBritney vean el documental me rompe el corazón 🙁 https://t.co/X3WMHKvJDc — Ana Victoria (@AnaaViictoria) February 7, 2021 Lo siento por cómo el mundo te trató en tu momento, significas el mundo para mi, #WeAreSorryBritney ❤️💖 https://t.co/bidJuDj6gD — Elvis Antonio #FREEBRITNEY (@itselvisbitch) February 7, 2021 Otras figuras que también se han manifestado a favor de la cantante luego del estreno del documental fueron Miley Cyrus y Hailey Williams quienes alzaron su voz para mostrar su solidaridad. Miley Cyrus says “we love Britney” during her Super Bowl #TikTokTailgate performance. https://t.co/UAejlDmeOI — Pop Crave (@PopCrave) February 8, 2021