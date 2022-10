(VIDEO) Asesora migratoria recomienda seleccionar con cuidado publicaciones en redes sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La asesora migratoria Solenmy García Martínez aseguró que al momento de solicitar una visa las personas no deben aparentar ser unos santos, pero sí es necesario que puedan seleccionar con cuidado sus publicaciones a través de sus redes sociales.

“Inmediatamente tu pones tus redes sociales tal cual como tú apareces y ese formulario se cerró a ti te están viendo. Entonces, qué yo le digo al cliente cuando va a la entrevista es que cuando ponga el Facebook, Instagram o Twitter vamos a manejarnos de la mejor manera”, indicó.

Al ser cuestionada sobre cuáles elementos que influyen en la revocación de un visado, la profesional comentó que son muchos los factores que pueden interferir en ese aspecto, pero algo frecuente es utilizar la visa de paseo para otros fines.

Afirmó que en estos casos las personas pueden ser paradas en pleno aeropuerto partiendo de las conversaciones que han sostenido por WhatsApp.

“¡Ah yo voy a trabajar en tu peluquería por unos días!, ahí vienen los problemas y cuando te revisan, te devuelven. El teléfono, pasa muy constante, no es mentira: ¡déjeme ver su teléfono! Tengo dos clientes que me lo han dicho así mismo: Me dijeron déjame ver el teléfono yo le pasé el teléfono y ahí vieron todas mis conversaciones” narró.

Al ser entrevistada por José Alcántara, César Javier y Katherine Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario los Sábados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la especialista recalcó la importancia de la honestidad en estos procesos, argumentado que inmediatamente es depositado el formulario de solicitud del visado la persona es investigada.

(Ver a partir del minuto 44:51).

“Desque sellamos ese formulario todo lo que ponemos ahí, lo están vigilando, están en constante observación. Si tú tienes una unión libre y está en tu seguro, obviamente va a salir, pero si tu vas donde un asesor y luego te separaste de esa unión libre llenar otro formulario , hay que cambiar la pregunta, o sea, no pueden seguir esa pregunta si ya las cosas no son las mismas”, explicó.

Sostuvo que a medida en que cambia la vida de una personas así también debe actualizarse el formulario de solicitud, porqué acudir a la cita con una solicitud realizada en años anteriores puede interferir con el visado.

Expuso que en el caso de que la solicitud de visa haya sido negada, lo recomendable es que la persona espere al menos seis meses para aplicar una vez, luego de haber cambiado en los aspectos que llevaron al cónsul a declinar su petición.

