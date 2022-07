(VIDEO) Asesora desmiente mitos relacionados a las contrataciones públicas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Las compras por parte del Estado representan una fuente de ingreso para muchos ciudadanos; sin embargo, algunos no forman parte de los procesos de contrataciones públicas, debido a una serie de creencias.

En ese sentido, la especialista en contrataciones públicas Estefany Rosario Zarzuela, desmintió los principales mitos incubados en la mente de los ciudadanos respecto al tema.

Precisó, que en ocasiones se piensan que venderle al Estado es solo para empresas grandes; no obstante, aclaró que siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, los pequeños y medianos vendedores también pueden ser proveedores.

“Que venderle al Estado es solamente para empresas grandes, eso es un mito, tu puedes ser una pyme; o sea, tu puedes ser una empresa de menos de diez empleados y tú le puedes vender al Estado de la misma manera en que lo puede hacer otra empresa, como persona jurídica y también como persona física, porque el Estado contrata servicios”, emitió.

En una entrevista realizada por José Alcántara, Francisco Alicántara, Katherine Rodríguez, César Javier, Jean Cristhofer Pérez, en el programa “El Nuevo Diario en Sábado”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, enfatizó que no es necesario tener precios bajos para ser adjudicado.

(Ver).

“Otra cosa es que creen que hay que tener el precio más bajo para ganar, no necesariamente el que tiene le precio más económico es el que va a ser adjudicado”, expresó.

En ese orden, explicó que los procesos de compras se estructuran partiendo de un pliego de condiciones específicas o términos de referencias y estos representan la forma en que será juzgada la empresa concursante; por eso, afirmó que ofrecer un menor precio no garantizará que la empresa será contratada.

La también abogada informó que para aplicar a un proceso de compra y contratación en el Estado las empresas deben iniciar estando al día en todos los aspectos técnicos y legales, dentro de los que mencionó las colaboraciones fiscales, registro mercantil y contar con asesoría en seguridad social.

Asimismo, precisó que otra de las cosas que perjudica la adjudicación de un proceso de compras es que muchas empresas no cuentan con un estudio de mercado.

“Este es un tema estratégico, si tú no evalúas como esa institución pública ha comprado ese bien antes, tú no sabes qué precio te podría convenir o no; o sea, si tu no haces un estudio de cómo están los precios en mercado puedes poner un precio exorbitantemente alto y puede que no ganes por eso”, indicó.

En ese sentido, precisó que muchas personas tienen una propuesta técnica de calidad, pero por los precios pierden, de ahí la importancia del estudio de mercado.

