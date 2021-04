(VIDEO) Aseguran uso de virtualidad es la nueva realidad de los eventos y las marcas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ana Teresa Gómez, comunicadora y especialista en manejo de marcas y eventos, manifestó que actualmente se vive una nueva realidad en torno al tema de la realización de eventos debido a que con la llegada de la pandemia todos fueron suspendidos a nivel mundial, al tiempo de indicar que este nuevo comienzo es un futuro incierto y que lo único latente es el uso de la virtualidad.

“Es algo para lo que no estábamos preparados, aquí se afectó sobre todo a las emociones, se paró no solo todo el engranaje económico de todas las personas que prestamos servicios en la industria de los eventos”, puntualizó.

La especialista en marcas emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Ver entrevista a partir del minuto 7:30).

Gómez indicó que la llegada de la pandemia ha afectado grandemente la vida de las personas y las actividades, especialmente el sector económico, razón por la cual asegura nadie en el mundo estaba preparada para su llegada.

En ese orden, refirió que muchas actividades pudieron seguir parte de sus actividades gracias a la implementación de la tecnología y la virtualidad, ya que indica que “la tecnología no es el futuro como antes se decía, sino es el aquí y el ahora”.

“El productor de eventos que no esté al día con la tecnología, que no sepa usar las plataformas, que no sepa transmitir emociones a través de la virtualidad, pues se está quedando rezagado”, expresó la comunicadora.

Igualmente, sostuvo que muchas personas se han quitado la vida debido a la situación psicológica que se agudizó con la llegada de la situación sanitaria.