(VIDEO) Aseguran toque de queda no funciona si continúan aglomeraciones en las calles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y comunicador, Elías Ruíz Matuk, manifestó este fin de semana que el toque de queda implementado en el país tras la llegada de la pandemia no está dando los resultados esperados si continúan produciéndose las aglomeraciones de personas, lo que a su juicio es culpa de las mismas autoridades, razón por la cual sostiene que debe haber libre tránsito para evitar este tipo de situaciones.

“Si usted ve que hay aglomeración de estas personas, causadas por las propias autoridades, yo creo que eso no está dando resultados, no son los resultados que se buscan con el toque de queda, porque se está aglomerando la gente, yo eso no lo entiendo”, puntualizó el periodista.

Ruíz Matuk dijo, que a su entender, la fluidez del transito vehicular y de personas debe permitirse para que haya menos aglomeración en calles, tiendas, entidades bancarias, entre otras.

El periodista emitió sus declaraciones durante su intervención en el programa “De Cerca”, el cual conduce y produce, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentario a partir del minuto 22:17).

“Si los bancos comerciales cierran a las 4:00 de la tarde hay mayor aglomeración de personas fuera del banco, porque quieren ir antes de que cierren el banco, lo mismo sucede con las tiendas comerciales y los supermercados”, enfatizó.

Ruíz Matuk indicó además, que el Gobierno continuará con el toque de queda como lo había establecido, liberando tres horas, asegurando que a su entender el mismo no dará ningún resultado, a menos que se haga con fluidez y se deje al libre tránsito.

“Yo creo que se deben revisar las medidas restrictivas para contrarrestar el COVID-19, hasta el momento no ha dado resultados, la positividad va ahora mismo en ascenso a veces en descenso, y gracias a la pericia de los médicos la letalidad ha bajado, ese es nuestro pensamiento”, sostuvo el comunicador.