(VIDEO) Aseguran sector de microempresas es uno de los más afectados por pandemia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Manuel Ortiz Tejada, consultor empresarial y ex titular de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD), manifestó ayer martes que la llegada de la pandemia a afectado de una manera trascendental a la economía del país en especial a las microempresas que han tenido que cerrar y auxiliarse de las ayudas monetarias que entrega el gobierno.

“Esto ha afectado de una manera trascendental, gracias a Dios que el Gobierno ha ido en auxilio con ayudas a las personas pobres. Vimos que se dio una ayuda a un millón de dominicanos con una tarjeta de bono navideño, y esto es muy bueno”, expresó.

Ortiz Tejada emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 34:00).

Igualmente, dijo que hay que esperar a ver hasta qué punto esto se podrá mantener en el futuro inmediato.

“Todas las ayudas que se le ha dado al sector se han ido para los supermercados de cadena, y ha afectado considerablemente la venta de los colmados, porque el colmado no tiene un sistema que le permita aceptar las tarjetas de ayuda, no tienen su verifon, no tienen estructura a ser informales”, manifestó.

Ortiz Tejada también indicó que en el país existen muchos negocios de belleza, salones, alrededor de 90 mil, muchos de los cuales aseguró están cerrados producto de la pandemia.

“En estos momentos, en sentido general, la microempresa es la que más pierde, porque la micro empresa se ha establecido que son más de 1 millón 200 mil micro empresas, y en términos generales estas representan más de 2 millones de dominicanos”, agregó Ortiz Tejada.

Asimismo, dijo que esa cantidad de dominicanos que viven de la micro empresa, también tienen familiares los cuales inciden en esto y que multiplicaría la cifra en 4 millones y medio de dominicanos que viven de alguna manera de este sector.

“Hay que trabajar con la microempresa y sobre todo con la formalización de esas micro empresas, hay una parte que afecta, y es que todos esos empleados al no estar formalizados no hay manera de pagarles las prestaciones”, sostuvo.