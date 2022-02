(VIDEO) Aseguran reforma Constitución es promovida por organismos internacionales que “gobiernan” RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fumudevi), Damaris Patrocinio, llamó a los dominicanos a mantener los ojos abiertos ante una posible modificación a la Constitución, argumentando que esta es promovida por los organismos internacionales “que gobiernan la República Dominicana”.

“Todos los dominicanos debemos tener los ojos abiertos con la reforma constitucional, porque van a hacer los mismo que hicieron con el Código Penal, porque quienes están detrás de la reforma a la Constitución son los organismos internacionales que gobiernan este país, porque vamos a estar de acuerdo, aquí el que pone el dinero pone sus reglas”, expresó.

Patrocinio externó sus consideraciones en una entrevista realizada por Jaime Rincón y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:26).

La activista en favor de la vida insistió en que es necesario estar alerta, tras asegurar que ha identificado tres objetivos ocultos que tiene la reforma a la Carta Magna, que según expresó van en contra de los principios fundamentales contemplados por la misma.

“Aquí se están jugando los principios fundamentales que nos rigen, el artículo 37, el artículo 55, el artículo 63, sin esos tres artículos no seremos nada. Mantengamos los ojos abiertos por esos tres objetivos que tiene la reforma constitucional que hemos identificado en el camino, pero vamos a seguir identificando, porque nada tiene que ver con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público nunca va a ser independiente”, indicó.

Asimismo, sostuvo que cambiar la Constitución busca reformar el Tribunal Constitucional para destruir todos los principios fundamentales de los dominicanos, además de transformar la Ley Migratoria para continuar con lo que calificó como una fusión del territorio nacional con Haití.

En tal sentido, informó que quienes promueven cambiar los estatutos sólo quieren eliminar el 50+1, (porcentaje que debe obtener un candidato presidencial para ganar en primera vuelta electoral), subrayando que esta iniciativa es auspiciada por los políticos que solo quieren gobernar sin presión.

“Hay un populismo rampante y con eso están envolviendo una sociedad que no lee, que no analiza, y que no está al tanto de las cosas que pasan”, consideró.

De igual forma, Patrocinio afirmó “que todo el aborto despenalizado libre en el mundo empezó con las tres causales, y de la misma forma que se sucedió en Colombia podría pasar en la República Dominicana si se diera la reforma constitucional ”.

Relacionado