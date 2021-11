(VIDEO) Aseguran RD “construye el progreso” aprovechando los recursos naturales 

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Centro de Investigación en Sostenibilidad de Barna Managemet School, Guillem Martí, expuso que República Dominicana está “construyendo el progreso” a través de proyectos que fomentan el uso de los recursos naturales como medio sostenible para el crecimiento de la economía, y por tanto deben ser cuidadosos para poder seguir ofreciendo un atractivo a los visitantes.

“Quien viene a Dominicana no viene a ver museos, ni monumentos, ni grandes construcciones, ni obras de arte, vienen a disfrutar de aguas cristalinas, a ver naturaleza, arenas blancas y bosques verdes, entonces esto hay que cuidarlo, si no lo cuidamos la economía dominicana no tendrá forma”, declaró.

Martí emitió estas declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Alfonso Ureña y Francis Cuevas, mientras conducían el programa “Agenda Ciudadana”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 30:29).

¿Qué es la economía circular?

El investigador definió la economía circular como una parte de la sostenibilidad que responde a la rama medioambiental y consiste en identificar recursos naturales a través de un modelo lineal, el que se fundamenta en la extracción, fabricación, consumo y desecho de los mismos.

“Para tener crecimiento económico lo que hacemos es repetir este modelo lineal una y otra vez, y cuanto más rápido mejor, cuantas más veces, más ricos seremos”, explicó.

Sostuvo que pese a que este sistema ha cumplido un rol muy importante en el desarrollo social, y entiende que el mismo ya no responde a las necesidades actuales, por lo que recomendó la creación de un nuevo sistema que permita aprovechar todos los recursos extraídos sin que sea obligatorio tirarlos.

“Es decir todos aquello materiales que no pertenecen a la biosfera, al ciclo natural, metales, vidrio, plásticos, productos químicos, en lugar de depositarlos a la naturaleza una vez los hayamos utilizado, tenemos que ser capaces de reintegrarlos en la estructura productiva”, externó.

Relacionado